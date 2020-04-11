ليلة الإنشاد الديني لـ محمد ثروت تحقق 800 ألف مشاهدة على يوتيوب

أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالحفل الذي قدّمه مع الشيخ إيهاب يونس، والمنشد مصطفى عاطف، ووائل الفشني، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، في ليلة "مناجاة" النصف من شعبان؛ حققت نحو 850 ألف مُشاهدة، وكانت أول حفل يعود به محمد ثروت إلى الساحة بعد فترة طويلة.

وقال "ثروت" في بيانٍ صادر عنه، إن إحياءه ليلة مناجاة النصف من شعبان، "أون لاين" تأتي نظرًا لقرارات الدولة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وإلغاء التجمعات، قائلًا: "مصر بخير، المساجد والكنائس مغلقة، ولكن الدين في قلوبنا وصدورنا، وبإذن الله ستُرفع هذه الغُمَّة".

فيما قال المخرج أحمد ثروت، منتج الحفل، إن إنتاج هذا الحفل تم بأفضل تقنيات ممكنة من تصوير وإضاءة وصوت لمساعدة إيصال الحالة الروحية في هذه الليلة المباركة إلى كل مشاهد في مكانه، مضيفاً أن الإحصائيات أظهرت مشاهدات وتفاعلات من كافة الدول العربية والإسلامية وأيضاً مختلف دول العالم.

وكان الحفل قد تضمن ملحمة من الأعمال الروحانية مثل "قمرٌ سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لأجل النبي"، وغيرها من الأدعية والأناشيد التي تناجى الله وتمدح الرسول (صل الله عليه وسلم)، كما قام المنشدين الأربعة بغناء أغنية "بلدي" للفنان محمد ثروت في تحية إلى صمود مصر والشعب المصري أمام المحنة الراهنة والعواطف التي يشعرون بها جميعاً في هذه الظروف غير العادية.

وبكى الفنان محمد ثروت عندما استذكر إغلاق الحرم النبوي لأول مرة وهو ينشد "روضة الهادي نبينا" وانسابت دموعه ودموع الحضور من العازفين أيضاً.

واختتمت تلك الليلة بمناظرة ملحمية بين الأربعة منشدين معًا تباروا فيها في طبقات الصوت والأدباء والإحساس مما جعل الشيخ إيهاب يونس يقول: "إحنا في امتحان مع الأستاذ الكبير محمد ثروت".