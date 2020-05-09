خلال أبريل.. إعدام طني لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملة موسعة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة لها، للعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين، كما كثفت الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محال الجزارة بالذبح بالمجازر.

وأكد الدكتور حسنى عباسي، مدير مديرية الطب البيطري، أن عدد المذبوحات خلال شهر أبريل الماضي بلغت 8361 ذبيحة، مشيرًا إلى أن الحملات المشتركة مع مديريتي الصحة والتموين والوحدات المحلية أسفرت عن تحرير 56 قضية متنوعة للحوم غير الصالحة والذبح خارج المجازر.

وأضاف، أن كمية اللحوم التي تم إعدامها بلغت 2003 كيلو جرام، كما قامت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة باختبار 3614 لمكافحة مــرض البروسيلا، واختبار 502 ضد مرض الدرن البقري.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار جهود مديرية الطب البيطري فى مجال الوقاية والرعاية البيطرية والتناسلية والأمراض المشتركة والمجازر والتفتيش على اللحوم.