مصرع طفلة سقطت من شرفة الدور الخامس بشبرا الخيمة

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بعزبة رستم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، عقب سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس، بعزبة رستم دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، لمكان الواقعة وتم نقل جثة الطفلة للمستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بالتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفية.