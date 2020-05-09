بسام راضي: الرئيس تفقد عددا من المشروعات القومية بالقاهرة ظهر اليوم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور، والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي. كما تفقد الرئيس شبكة الكباري المنشأة لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وتفقد الرئيس أيضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء. كما التقى الرئيس أثناء الجولة بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولته، حيث حرص على تحيتهم والحديث معهم.