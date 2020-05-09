قصة وفاة "مفبركة" لعم عيد في الحلقة 16 من مسلسل رجالة البيت

خلق "تيمون وبومبا" قصة وفاة مفبركة لوالد "تيمون" عم عيد في الحلقة الـ 16 من مسلسل رجالة البيت والذي يجسد دور البطولة فيه كل من الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني.

وتبدأ الحلقة بعرض عم عيد والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد لوحاته الفنية في أحد المعارض برفقه ابنه "تيمون" ويتحدثان عن بيع اللوحات، ويكتشفوا أن الفنان يتم شراء لوحاته بملايين الجنيهات بعدما يتوفى.

ويفكر "تيمون وبومبا" في خلق قصة وفاة مفبركة لعم عيد من أجل بيع لوحاته بملايين ويخلقون قصة بالفعل أنه تُوفي أثناء السباحة في أحد شواطئ الإسكندرية في عدد من المشاهد الكوميدية المختلفة أثناء قيام العزاء وغيرها من المشاهد.

مسلسل "رجالة البيت" من بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، وكوكبة كبيرة من النجوم، حيث يشارك معهما كل من آيتن عامر ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.