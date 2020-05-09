حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والإنارة بمدن وقرى كفر الشيخ

تابع رؤساء مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات النظافة والإنارة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال النظافة العامة والتجميل بالعاصمة، حيث تم طلاء بلدورات الجامعة، ومدخل مدينة كفرالشيخ، وشارع المدارس، وأسوار شارع الدلتا، والعلامات المرورية، فضلًا عن رفع المخلفات من مقلب القمامة بغرب المدينة، ورفع كفاءة شارع السلخانة حتى أبراج مكة، وري الحدائق والمنتزهات.

وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال التجميل بالطريق الرئيسى بالمدينة بداية من شاطئ النرجس وحتى ميدان الزهراء، فيما تابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات النظافة، ورفع صناديق القمامة والمتولد اليومي من المخلفات أولًا بأول، ورفع كفاءة الطرق بالقرى.

كما أوضحت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أنه جرى رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، فضلاً عن تحسين مستوى النظافة بقرية منشأة عباس، وسد خميس.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة العامة بقرية البنا، حيث تم رفع صناديق القمامة والمتولد اليومي من التراكمات أولاً بأول، وتحميلها إلى المقالب العمومية، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق الحامول بلطيم.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين،أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والتجميل بالمدينة والقرى، فضلاً عن متابعة تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق.