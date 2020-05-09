مسافات وتعقيم.. مدرسة ابتدائي تتسلم أبحاث الطلاب بخطة وقائية ضد كورونا

في أول أيام استلام الأبحاث لطلاب صفوف النقل، ارتدى عمال مدرسة المنى الابتدائية بالجيزة، اليوم، كمامات، بعدما انتهت مهتمهم في تنظيف المدرسة وتعقيمها جيدا بتوجيهات ناصر شعبان المدير العام للإدارة التعليمية، وهشام طلب مدير المدرسة، وجلس المعلمون على مسافات متباعدة بعد ارتداء الكمامات الطبية لاستلام الأبحاث من الطلاب وأولياء الأمور، بطريقة منظمة حفاظًا عليهم ووقايتهم في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقبل أيام من بدء تسليم الأبحاث، قرر مدير المدرسة تعقيمها وتنظيفها بالكامل لتطهيرها في ظل انتشار وباء كورونا، وبحسب رواية فتحية عبد الجواد مدرسة اللغة العربية بالمدرسة، وواحدة من المشرفين على تنظيم استلام الأبحاث، لـ"الوطن": "راعينا وضع مسافات بين الطلاب وأولياء أمورهم، للوقاية وتجنبا لنقل العدوى بينهم، وجرى إدخال كل ولي أمر وطفله بمفرده لتسليم البحث إلى اللجنة المكلفة بذلك، بترتيب الدور منعا للتزاحم".

ويجري تسليم البحث في ظرف مغلقة عليه كود كل طالب، وبعد تسجيله في الكشوف وفصل أبحاث كل صف دراسي، يحصل الطالب وولي أمره على إيصال باستلام البحث، وبحسب وصف معلمة الصف الابتدائي بالمدرسة، انتهى اليوم الأول من استلام الأبحاث بتنظيم شديد دون تزاحم، وسوف يستمر التعقيم حتى انتهاء العملية للحفاظ على نظافة المكان والوقاية من العدوى.