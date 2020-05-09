صور.. فض الأسواق العشوائية ورفع 147 إشغال بدمنهور

شنت الوحدة المحلية بدمنهور، حملات مكثفة لرفع الإشغالات، وتنفيذ جميع القرارات الخاصة بغلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية، وفض الأسواق والتجمعات، لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفض قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، الأسواق الموجودة بالشوارع الرئيسية، ورفع 147 حالة إشغال مخالفة بالطريق الزراعي، ومدخل عبدالسلام الشاذلي، وطريق نفق أحمد محرم، وإفلاقة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة استمرار تلك الحملات، لردع المخالفين وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية، والميادين العامة بالمحافظة.