مسلسل ليالينا 80 الحلقة 16: إياد نصار يهدد غادة عادل بالقتل

في بداية الحلقة الـ16 عشر من مسلسل ليالينا 80، تذهب مريم إلى مديرية الأمن للإبلاغ عن زوجها، هشام "إياد نصار"، بعد علمها بعمله غير المشروع، لتتراجع عن ذلك بعد التفكير في ابنتهما.

يعلم هشام، بذهاب مريم، إلى مديرية الأمن، ويشتبك معها ويهددها بالقتل إذا فكرت في أن تضره.

تصرف جنوني من هشام بعد ما عرف قصة مراته ومديرها

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تتم خطبة "فاطمة" هاجر الشرنوبي، وتقام أجواء احتفالية بسيطة لتتذكر صابرين "رقية" زوجها، وكيف تتمنى أن يكون بينهما في هذه الليلة.

تكتشف صابرين أن ابنها راضي "محمد عادل"، يحب "بدرية" نهى عابدين، لتصاب بالصدمة وتلومه، ثم تتحدث مع بدرية، التي أخبرتها أنها لن تتزوج بابنها بعد فقدانه ساقه.

يواصل "جلال" خالد الصاوي، خروجاته مع جميلة ابنة أخيه، التي يعلمها العديد من الأشياء ويرشدها لكيفية التثقيف.

مسلسل ليالينا 80

يعرض حصريا على "CBC" الساعة 8 مساء، ويعاد 1 صباحاً، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، ومنة عرفة.