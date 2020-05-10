"الأهلي المصري" يقود تحالفا مصرفيا لتمويل شركة ميدور للكهرباء بـ30 مليون يورو

يقود البنك الأهلى المصرى، بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل ووكيل التسهيل ووكيل الضمان، تحالفاً مصرفياً مع بنك كريدى أجريكول مصر، بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل وبنك الحسابات، وبمشاركة كل من بنك فيصل الإسلامى المصرى وبنك قناة السويس عملية إتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة ثلاثين مليون يورو لصالح شركة ميدور للكهرباء (ميداليك).

وعقب توقيع عقد القرض، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التعاقد يأتى فى ضوء استراتيجيات البنوك المشاركة التى يتم انتهاجها لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة بالعملات المحلية والأجنبية، لما لها من أهمية فى دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى شتى المجالات، كما يأتى ترتيب ذلك القرض تأكيداً على نجاح البنك الأهلى المصرى ودوره الرائد فى المشاركة الفعالة فى تلك المشروعات ذات البعد القومى التى تسهم فى التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، مشيداً بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين فى القطاعات المعنية.

وأوضح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصة البنك بلغت 12 مليون يورو، كما بلغت حصة بنك كريدى أجريكول 12 مليون يورو، فيما بلغت حصة مشاركة كل من بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامى 3 ملايين يورو لكل منهما، مشيراً إلى أن المدة الكلية للتمويل تصل إلى 9 سنوات تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للسحب، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء فى سداد التمويل خلال 7 سنوات.

وأكد أن البنك الأهلى المصرى يحرص، من خلال التمويل، على تعزيز قدرات الشركة على استيعاب توسعات معامل تكرير البترول لشركة ميدور، حيث تُعد (ميداليك) أول شركة تقوم بإنشاء أول محطة كهربائية يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فى جمهورية مصر العربية، وبما يتفق مع خطط البنك التى تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز تمويل مشروعات الطاقة وتذليل العقبات أمامها كأحد القطاعات الحيوية التى تحظى بثقة المؤسسات المحلية والدولية وبما يتفق مع استراتيجيات الحكومة المصرية.

وأشار شريف رياض، رئيس مجموعة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن القرض يستهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أعمال التوسعات بمحطة الكهرباء المملوكة لشركة ميدور، من خلال إتاحة توربينة غازية جديدة بقدرة 50 ميجاوات ومستلزماتها التى تعمل على رفع كفاءة التوربينات القائمة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المطلوبة للمحطة، لإمداد توسعات معامل تكرير البترول لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» بالطاقة الكهربائية اللازمة للإنتاج، ، وقد سبق للبنك الأهلى المصرى القيام بدور المستشار المالى للشركة لتوفير التمويل اللازم.