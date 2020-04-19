"الأهلي المصري" يحقق صافي أرباح بـ20.2 مليار جنيه خلال عام

أعلن البنك الأهلى المصرى عن نتائج أعمال العام المالى 2018/2019، وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة للبنك الخميس الماضى لاعتماد القوائم المالية للبنك، وكشفت النتائج عن تحقيق صافى أرباح بـ20.2 مليار جنيه، محققاً معدل نمو 100% عن العام المالى الذى يسبقه، كما وافقت الجمعية العامة على رفع رأس المال المرخص به إلى 100 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع إلى 50 مليار جنيه مقارنة بـ35 مليار جنيه، كما أقرت الجمعية العامة للبنك نحو 1.5 مليار جنيه توزيعات نقدية لوزارة المالية بصفتها المالك.

وأوضحت المؤشرات ارتفاع المركز المالى ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه فى يونيو 2019، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 110 مليارات جنيه، وشهد إجمالى محفظة القروض نمواً بـ19% ليصل إلى 542 مليار جنيه، وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى 411 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، كما وصل إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 58 مليار جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو 32%.

وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض إلى 73 مليار جنيه، بمعدل نمو 62%، فى حين بلغ إجمالى ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو 15%، وبلغ عدد عملاء البنك 12.4 مليون عميل بمعدل نمو 13%، كما قام البنك بتطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى «الأهلى نت»، الذى وصل عدد المشتركين به إلى نحو 1.6 مليون من العملاء الأفراد، ونحو 13 ألفاً للعملاء من الشركات، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.6 مليون عميل.

وعلى صعيد مجالات المسئولية المجتمعية، فقد بلغ إجمالى مساهمات البنك بهذا المجال نحو 6 مليارات جنيه خلال خمس سنوات، منها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019.

وامتدت جهود البنك كشريك استراتيجى مع صندوق «تحيا مصر» فى مواجهة الأزمات التى تمر بها البلاد بصفة عامة، ومواجهة أزمتى السيول وانتشار فيروس كورونا بشكل خاص، وذلك من خلال الحملة التى أطلقها الصندوق تحت شعار «نتشارك هنعدى الأزمة»، بهدف توحيد جهود العمل المجتمعى ومساهمات منظمات العمل المدنى الساعية لتوفير المساعدات المالية والعينية لمعاونة أجهزة الدولة فى مواجهة الأزمة وتدبير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمواجهتها.

هشام عكاشة: البنك يدعم صندوق تحيا مصر بـ 80 مليون جنيه لمواجهة أزمتى "كورونا" و"سيول التنين"

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك حريص على الوفاء بدوره الممتد فى خدمة أهل مصر، حيث يعد دعم صندوق تحيا مصر إحدى أهم أولوياته، التى يأتى آخرها المساهمة مع الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه فى مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتوفير مستلزمات الأقنعة الواقية والمطهرات وأجهزة التنفس الصناعى لمساعدة وزارة الصحة ودعم الأطقم الطبية، إضافة إلى إعادة إعمار القرى المتضررة والأسر المنكوبة من السيول التى شهدتها البلاد مؤخراً، وتوفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، مضيفاً أن البنك يتعاون مع الصندوق بمساهمات تجاوزت 337 مليون جنيه.

ومن جانبه أعرب تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، عن تقديره للدور الفعّال الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى كشريك استراتيجى فى مشروعات ومبادرات الصندوق منذ تأسيسه، لافتاً إلى أن هذه الشراكة آتت ثمارها فى العديد من المشروعات، سواء فى مجال الرعاية الصحية أو التنمية العمرانية أو الدعم الاجتماعى، فضلاً عن دور البنك فى دعم الصندوق فى مواجهة الكوارث والأزمات، مضيفاً أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك تجسد دور الصندوق كمظلة للعمل المجتمعى من خلال التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والشركات والقطاع المصرفى للاستفادة من الدور المجتمعى لها.