بنك القاهرة يرعى مبادرة "متطوعي شباب مصر" للتوعية بفيروس كورونا

يشارك بنك القاهرة فى رعاية مبادرة «متطوعى شباب مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، التى تسعى لإطلاق حملة توعية مكثفة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية تستهدف رفع درجة الوعى بين المواطنين والتعريف بالطرق الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وذلك إيماناً من البنك بأهمية الوقاية من الفيروس باعتبارها خير علاج.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحرص الشباب على المشاركة فى فعاليات الحملة، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتخطى الفترة الراهنة، انطلاقاً من حرصها للحفاظ على صحة الشباب والمواطنين، لافتاً إلى التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وارتكازاً على قرارات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وأوضح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك فى المبادرة تأتى إدراكاً بأهمية حملات التوعية بين المواطنين فى الحد من معدلات انتشار الفيروس لما لها من تأثير فعال، حيث تنطلق المبادرة داخل محطات مترو الأنفاق البالغة نحو 68 محطة بكافة خطوطه، ومحطات سكك حديد مصر لتوعية المواطنين بأهمية الحد من الزحام واتباع الاحتياطات اللازمة للوقاية، والتى أثبتت الدراسات فاعليتها فى القضاء على الفيروس.

ويحرص بنك القاهرة على مساندة ودعم جهود وزارة الشباب لما تسهم به من دور فعال لتمكين الشباب على كافة المستويات، هذا وقد تم اختيار محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية باعتبارها مصدراً للخطر ونشر الفيروس فى حالة التزاحم، حيث يوجد متطوعون فى كل محطة مترو خلال فترة الذروة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً بإجمالى 136 شاباً وفتاة خلال اتخاذ كافة التدابير لحمايتهم وسلامتهم من العدوى.

ويأتى ذلك استكمالاً لجهود البنك فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث قام بتوجيه مخصصات الحملات الإعلانية للبنك خلال شهر رمضان لمواجهة انتشار الفيروس، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية، ودعم القطاع الطبى، وتم الاستفادة من تلك المخصصات فى أوجه عديدة لمواجهة الأزمة، أبرزها مساندة خطط الدولة لدعم العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث قام البنك بضخ 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة ومساندتها فى تخطى الفترة الراهنة، ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها اتحاد بنوك مصر، كما أسهم البنك فى تجهيز مبنى للحجر الصحى تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية، وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين، وذلك بطاقة استيعابية 200 سرير.