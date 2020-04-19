بنك القاهرة يجهز مبنى حجر صحي لمصابي فيروس كورونا بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية

قام بنك القاهرة بتجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين بفيروس كورونا تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية بطاقة استيعابية 200 سرير، وتزويده بجميع الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين بالتعاون مع المؤسسة، وذلك استكمالاً لسلسلة المبادرات المجتمعية التى أطلقها بنك القاهرة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والرئيس التنفيذى، إن جميع المبادرات التى أطلقها البنك منذ بداية الأزمة هدفها الأول مساندة خطط الدولة المصرية والقطاع الطبى فى مصر للتصدى لفيروس كورونا، معرباً عن اعتزازه بالجهود المتواصلة التى تبذلها جميع مؤسسات الدولة لتجاوز أية تداعيات للفترة الراهنة.

وتابع «فايد» أن تجهيز مبنى الحجر الصحى يهدف إلى مساندة وزارة الصحة فى أداء مهمتها بكفاءة، مشيراً إلى أن سبل التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية تتضمن أيضاً قيام البنك بتوفير كل سبل الحماية والوقاية اللازمة للأطباء والفرق الطبية بالمستشفيات لحماية خط الدفاع الأول من الوباء.

طارق فايد: مبنى الحجر سيتم إلحاقه لعلاج ضحايا الحوادث والحروق بالمجان عقب زوال الأزمة

وأضاف أنه من المقرر تحويل المبنى إلى مبنى تابع لمستشفى لعلاج الحوادث والحروق بالمجان عقب زوال الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب الفيروس، فى إطار استمرار دعم ومساندة القطاع الطبى وتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأعربت الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «أهل مصر للتنمية»، عن تقديرها لشراكتها مع بنك القاهرة، مؤكدة أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا لم تكن لتنفَّذ لولا تكاتف الجميع من أجل القيام بالدور المجتمعى لمساندة ودعم خطة الدولة لمكافحة المرض، مشددة على ضرورة التعاون بين الجميع لتوفير كل ما يلزم الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى مهمتهم الصعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات.

واتخذ بنك القاهرة العديد من الخطوات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا ومساندة مختلف الشرائح التى تأثرت بالظروف الراهنة، وأبرزها مساندة الفرق الطبية، ودعم نحو 10 آلاف أسرة من العمالة اليومية بمساعدات غذائية، إلى جانب مساندة الأسر المتضررة من التداعيات الاقتصادية المترتبة على انتشار الفيروس، وذلك بضخ 40 مليون جنيه ضمن المبادرة التى أطلقها اتحاد بنوك مصر، مع تزويد المستشفيات الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الوجه القبلى بأجهزة التنفس الصناعى اللازمة.