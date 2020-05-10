جرافيتي "مانديلا" بديلا عن زينة رمضان: يا فرحة سكان جمصة

فى خلال 4 أيام، قام أحمد شعبان بتحويل شارع فى قرية جمصة بدمياط إلى تحفة فنية، حيث رسم على الجدران فانوساً وهلال رمضان، بمساحة 4 فى 4 أمتار مربعة، مستخدماً طريقة المانديلا، كما شارك فى تنظيف وطلاء الجدران، ما أضفى البهجة على الشارع.

«السنة دى لأول مرة ما يكونش فيه اهتمام بأجواء رمضان بسبب فيروس كورونا، والناس بقت تخاف تخرج، ففكرت أقدم عمل فنى مختلف للجيران عشان أفرحهم»، بحسب «شعبان» الذى استخدم ألوان البلاستيك المائى: «بالنسبة لى مش مكلفة لأن كل دى الأدوات اللى بستخدمها فى الرسم وعندى على طول فى البيت»، كان يخصص 4 ساعات يومياً، لرسم هذا الجدار: «كنت كل يوم قبل الفطار باخد المسطرة والأقلام والألوان بتاعتى وأنزل أسلى نفسى قبل الفطار»، واختار أن يقدم هذه الرسمة بإحدى الجداريات الكبيرة فى بداية الحارة التى يسكن بها، حتى تكون واجهة مشرفة ومبهجة.

حرص «شعبان» أثناء تنفيذ هذا العمل الفنى على تعقيم وتطهير الجدار أولاً، دون مساعدة من أحد: «كنت بجيب السلم الخشب بتاعى وأقعد أرسم وأمشى فى هدوء، وفى آخر يوم اتفاجأوا بالرسمة وقالوا لى خليت لرمضان طعم، إحنا مكناش حاسين به فى الأول»، وعقب الانتهاء من هذا الجرافيتى، قام بتنظيف الشارع وجمع القمامة حفاظاً على نظافة المكان: «جيرانى فرحوا جداً، الصغيرين والكبار وكل يوم بقوا يتصوروا قدام الحيطة سيلفى لأنها أول مرة تحصل، والشارع كان متعود كل سنة على الزينة بس»، وينوى أيضاً خلال الفترة المقبلة تحويل كافة الجدران إلى قطع ورسومات فنية.