للمتعففين: خد كود واشتري شنطة رمضان من أي محل

«الناس لبعضها»، حملة لتوصيل شنط رمضان للمستحقين عن طريق كود يحمل المبلغ المخصص لهم يصل لرب الأسرة، يتوجه به لأقرب «سوبر ماركت» للحصول على ما يحتاجه، يختار كل ما يلزمه، يذهب كأى شخص ينخرط بين الناس حتى لا يشعر بحرج، يحصل على طلباته ويغادر ومعه فاتورة بالأسعار، فكرة نفذتها مؤسسة «صناع الحياة» فى جميع المحافظات، لتقليل التجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد: «حاولنا بقدر الإمكان ما نفسدش فرحة الناس بالمساعدات اللى بيستنوها فى شهر الخير»، حسب إيمان منصور مسئول العلاقات العامة بفرع الشرقية.

يتابع المتطوعون مع الحالة منذ البداية، يجرى البحث لإعداد قائمة بالمستحقين، ثم يتم التواصل معهم لشرح الفكرة وطريقة تنفيذها، حتى يتسلموا شنطة المستلزمات الغذائية: «لازم نطمن إن كل فرد تواصلنا معاه وصلت له ومحدش ضايقه ولا حصل معاه مشكلة»، لافتاً إلى أنهم تعاونوا مع شركة ضامن لتوفير الأماكن التى يذهب لها المستحقون للحصول على مساعداتهم فى جميع المحافظات.

يتم إرسال الكود بعد الحصول على الرقم القومى لكل مستحق ثم إرساله على رقم الهاتف المحمول بالمبلغ المخصص له حسب عدد أفراد الأسرة: «متوسط المبلغ 300 جنيه بيزيد وبيقل، ودى فرصة إن كل أسرة تختار اللى محتاجاه»، مؤكداً أنهم يخبرون صاحب المكان بعدد الأسر التى ستتردد عليه لتسهيل الأمر عليهم: «بنوصى بمعاملة بأحسن طريقة ممكنة».

تحكى أنه فى كل عام كانوا يطلقون حملة «رزق حلال» وهى عبارة عن مشاريع للأسر المحتاجة بدلاً من شنط رمضان ولكن هذا العام وجدوا أن هناك العديد من الأسر فى حاجة لسلع غذائية وبخاصة العمالة غير المنتظمة التى تأثرت بالأزمة الحالية مع توقف عملها وانقطاع دخولها: «فيه ناس مبتلاقيش تاكل وعشان كده حبينا نساعدهم ويستفيدوا».