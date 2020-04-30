بينهم أقباط.. معلمو مدرسة بالأقصر يوزعون شنط رمضان على الأسر الفقيرة

قامت مدرسة المستقبل الدولية بمحافظة الأقصر، بتوزيع أكثر من 300 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، وذلك ضمن مبادرة ابتكرها معلمو المدرسة لمساعدة تلك الفئة في الشهر الكريم.

شارك في المبادرة عدد من المعلمات القبطيات في تجهيز الشنط وإصرارهن على توزيعها على المحتاجين في منازلهم تخفيفًا على زملائهم المسلمين في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها المحافظة.

مشاهد محبة ومودة سيطرت على أجواء التوزيع ليست بغريبة على أبناء الأقصر المدينة التي شهدت التوحد بين أبنائها منذ فجر التاريخ.

أحمد الرملي، رئيس مجلس إدارة المدرسة، قال إن المعلمين والمعلمات فى المدرسة قاموا بجمع تبرعات فيما بينهم لتوفير كميات من المواد الغذائية للأسر المحتاجة والأكثر فقراً بالقرى في مدن الطود، وأرمنت ومدينة الأقصر، وأثناء ذلك أقدمت المعلمتان "ماريان محارب" و"نرمين ثابت"، على تجهيز شنط رمضان وتوزيعها على المنازل.

"الرملي" أكد أن المعلمات القبطيات بالمدرسة قررن توزيع شنط رمضان بأنفسهن، ورفضن خروج المعلمين المسلمين فى حرارة الطقس نهاراً خلال الصيام وقررن توزيع شنط رمضان بأنفسهن على المنازل التى تم اختيارها بالقرى المختلفة.