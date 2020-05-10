نصحت به مبادرة 100 مليون صحة.. ما فوائد فيتامين "د"؟

قدمت مبادرة 100 مليون صحة مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، جاءت على رأسها ضرورة التعرض لأشعة الشمس، لافتة المبادرة إلى أن التعرض للشمس تمد الجسم بفيتامين "د" ، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" فى نقاط أهمية فيتامين د .

- فيتامين د مهم جدا فى مواجهة الإصابة بالإنفلونزا خلال فصل الشتاء.

- هناك علاقة بين فيتامين د والإصابة بمرض السكري من النوع الثانى فيتامين د يحمي من الإصابة به

- يعتبر فيتامين د مهما في تنظيم نمو خلايا الجسم والتواصل فيما بينها وهذا يعني أن المستويات المناسبة من فيتامين د لها أثر على خفض خطر الإصابة بمرض السرطان.

- يساعد على الحفاظ على صحة الأطفال الرضع وضرورى أن يحصلوا عليه لحمايتهم من الإصابة بالربو والأكزيما والعديد من الالتهابات المختلفة.

- يمكن الحصول على فيتامين د من خلال المصدر الأساسي له وهو الشمس وبالنسبة للطعام فيكون مجموعة متنوعة ومنها زيت كبد الحوت ، سمك أبو سيف، سمك السلمون، السردين، البيض ، الحليب المدعم.