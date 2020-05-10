الحلقة 16 من جمع سالم.. زينة تخرج بكفالة بعد اتهامها بتعاطي المخدرات

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل جمع سالم، نجاح محامي الدكتورة مريم "زينة"، في إخرجها بكفالة من السجن، وذلك بعد أن أُلقي القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك خلال مساومة الشخص الذي كان يحضر لها المخدرات على المال بعدما صور مقاطع فيديو لها.

وحرص الفنان محمد علاء "شريف"، على التواجد في القسم لمساندة زينة، وعندما وصل وجد أنها خرجت بكفالة فأخذها معه بالسيارة وعاتبها لأنها لم تخبره عن حقيقية نسبها، ولكنها أقنعته بأنها لا تستطيع أخباره بهذا الخبر، فأكد لها أنه لا يتخلى عنها مهما حدث وسيظل بجانبها.

ويناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.