بعد إلغاء اللقاءات الجماهيرية بسبب كورونا.. محافظ قنا: مكاتبنا مفتوحة

قرارات الحكومة بمنع التجمعات، لمواجهة كورونا والحد من العدوى بين المواطنين، ومنها إلغاء اللقاءات الجماهيرية، دفعت المسئولين وعلى رأسهم المحافظ ونائبه في قنا، إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح، للتواصل مع المواطن للتعرف على متطلباتهم والعمل على حلها بشكل فوري وعاجل.

وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، خطة لاستقبال المواطنين داخل مكاتبهم في ديوان عام المحافظة، حيث أعلنا سياسة الباب المفتوح بتفعيل لقاء المواطنين بشكل يومى بدءا من الساعة 8:30 صباحا منذ 30 أبريل الماضى للاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين لا سيما فى ظل عدم انعقاد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعقد المحافظ ونائبه 8 لقاءات بالمواطنين آخرها أمس السبت كل منهما تواصل مع عدد من المواطنين من خلال التواصل المباشر مع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنهما يتابعان مراحل حل مشاكل المواطنين بنفسهما.

وفي كل لقاء يستمع المحافظ ونائبه ما بين 40 إلى 45 شكوى من المواطنين تتنوع ما بين الحصول على معاش تكافل وكرامة والحصول على وحدة سكنية والعلاج على نفقة الدولة وطلب فرصة عمل.

ومن أبرز المواقف لمحافظ قنا خلال هذه اللقاءات استجابته الفورية لشكوى مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، من سوء المعاملة في مكتب البريد، اصطحبه المحافظ إلى مكتب بريد قنا الرئيسى في سيارته الخاصة لحل مشكلته، ووجه المحافظ مسؤولى مكتب البريد وأفراد الأمن والمنظمين بحسن معاملة واستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء تلقيهم الخدمة.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه حريص على تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت مادية أو عينية أو علاج مجاني أو تسهيل الحصول على خدمة للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم فى المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة اليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور كمكتب خدمة المواطنين وبوابة الشكاوى الإلكترونية وصفحة مكتب الإعلام، مؤكداً أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.

وأكد الدكتور حازم عمر ، نائب المحافظ، على المسؤولين بضرورة مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم، مؤكدا أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين.