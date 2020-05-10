مصاب بحادث تفجير مديرية أمن الدقهلية: مشهد "الاختيار" فكرني بأيام صعبة

أعاد مسلسل "الاختيار" ذكريات أليمة وقعت ليلة 24 ديسمبر عام 2013 ، لعدد من المصابين وأسر الشهداء، بعد بث مشاهد من تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، والذي تسبب في استشهاد 16 بينهم 4 مدنيين، وإصابة 103.

وقال أحد المصابين، رفض ذكر اسمه، لقد أصابني عرض المشاهد من جديد بـ"قشعريرة"، وهزة في جسمي، وجعلني أتذكر ظروف صعبة عشتها أنا وأسرتي، بعد إصابتي في التفجير، وخضعت للعلاج لفترة طويلة.

وأضاف لـ"الوطن" أن التفجير كان سكينة غدر تعرضنا لها جميعًا، وأعتبر أن الله كتب لي عمرًا جديدًا، وأيضا كشف عن عيني أشياء كثيرة لم أكن أراها، وفقدت في ذلك الحادث أناسًا كانوا قريبين من قلبي، لكنهم الآن أصبحوا شهداء.

يذكر أن الحادث استشهد فيه كل من العقيد سامح أحمد السعودي، مدير الرقابة في ذلك الوقت، والمقدم السيد محمد رأفت، والرقيب سعد مصطفي المرسى، والمجندين محمد عبد العزيز عبد الكريم، ومحمد صابر مطاوع، ويونس أبو المعاطي محمد، وأحمد صبحي حرحش، ويوسف المغاوري عيسى، والمواطن محمد لطفي حسانين زين الدين، وأصيب خلالها اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية في ذلك الوقت، وعدد كبير من كبار الضباط.