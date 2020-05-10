الحلقة 16 من مسلسل فرصة تانية.. انتحار ريهام في منزل زياد

تبدأ الحلقة 16 من مسلسل فرصة تانية، موافقة "ملك" ياسمين صبري، على الارتباط بـ"كريم" عمر الشناوي، رغم محاولات "زياد" أحمد مجدي، العودة لها.

وتقرر "مريم" هبة مجدي، الإبلاغ عن زوجها "مدحت" دياب، بعد اكتشافها عمله في تجارة المخدرات، ولكن يستطيع الأخير الهرب من الشرطة.

وتقرر "ملك" الاعتراف لـ"زياد"، بأنها لم تفقد الذاكرة، وكانت هذه هي وسيلتها للانتقام منه رغم حبها الشديد له.

وتنتهي الحلقة بانتحار "ريهام" آيتن عامر، داخل منزل "زياد"، وذلك انتقامًا منه بسبب رفضه العودة لها.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.