فول وزبادي.. مدرب قيادة يقدم وجبة سحور مثالية لسائقي الأجرة في رمضان

قد تحدث نتيجة الصيام بعض الآثار الفسيولوجية والنفسية على قائد السيارة، حيث قد يسبب انخفاضا مؤقتا في نسبة السكر في الدم، والتي تؤثر بشكل كبير على الانتباه والتركيز والرؤية والعمل وردة الفعل، خاصة عندما يتزامن شهر رمضان المبارك مع فصل الصيف، ما يؤدي إلى مزيد من الإرهاق والتعب.

ويتسبب في تلك الأعراض التي يتأثر بها القائد السيارة، عدد ساعات نوم أقل، والوجبات غير منتظمة، ما يعني أن السائقين بحاجة إلى رعاية إضافية خلال شهر رمضان، للتمكن من القيام بعملهم بطريقة آمنة وصحية.

وقال وليد جمال مدرب القيادة الدولي، إن التركيز في قيادة السيارة أثناء الصيام يرتبط بوجبة السحور، فهي تمنح الجسم الطاقة حتى العصر.

وأضاف أن هناك 3 أمراض تؤثر علي الصائم خلال القيادة، وهي السكر والضغط والكلى، ويجب الحذر على المصاب بهذه الأمراض من القيادة في نهار رمضان.

وأشار إلى أن وجبة السحور المثالية لقائدي السيارات يوميا خاصة سائقي الأجرة، يجب أن تشمل الفول وكوب زبادي وكوب شاي أخضر وطبق سلطة وجبن.