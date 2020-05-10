خليك في البيت.. جولة افتراضية جديدة لوزارة الآثار بمسجد محمد علي

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لمسجد محمد علي، بتقنية 360 درجة، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، ضمن خطة التعامل مع الظروف الراهنة أثناء التواجد في المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الرابط الخاص بمشاهدة الجولة، ومعلومات عن الأثر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلومات حول الجولة الافتراضية لوزارة الآثار

ـ أنشأ المسجد، محمد علي باشا، والذي ولد في مدينة كافالا عام 1183 هـ / 1769 م.

ـ وصل إلى مصر عام 1215 هـ / 1801 م، كجزء من الوحدة التي أرسلها السلطان العثماني، لطرد الفرنسيين من البلاد، بمساعدة البريطانيين.

ـ تولى العرش المصري في عام 1219 هـ / 1809 م، من خلال الدعم الشعبي.

ـ توفى بسبب مرض قاتل في العاشر من رمضان، 1265 هجرية / أغسطس 1849 ميلادية.

تاريخ إنشاء المسجد

ـ وضع محمد علي باشا، المهندس المعماري التركي يوسف بوشناق، كمسؤول عن تصميم المسجد.

ـ وقع اختياره على مسجد السلطان أحمد، في أستانة (نور سلطان)، الذي اشتق منه الإلهام للفناء والفسيفساء.

ـ بدأ مشروع البناء رسميا في عام 1246 هـ / 1830 م، واستمر البناء حتى وفاة محمد علي، في عام 1265 هـ / 1848 م، وبحلول ذلك الوقت، كان المسجد مكتملا، مع جدرانه، وقباب، ومعادن، ولوحة الرخام، غير أن الجزء السفلي من الواجهة والمدخل الجنوبي الغربي لم يكتمل.

ـ أنهى عباس باشا، المسجد عندما صعد على العرش سنة 1264 هـ / 1848 م.

ـ وأضاف الديكور وبعض أعمال الرخام، وأضاف مقصورة نحاس (شاشة الفصل)، وجدد النقوش.

- تولى إسماعيل باشا العمل في عام 1280 هـ / 1863 م، حيث قام بتجديد البوابات وتركيب مقارع النحاس.

ـ أهدى للمسجد نسختين مغلفتين بالذهب من القرآن، مكتوبتين بيد إبراهيم أفندي الهجان، وأضاف مقصورة أخرى حتى يتمكن السلطان عبدالعزيز، من الصلاة خلفها، عندما جاء إلى مصر، وحضر الصلوات المجتمعية.

ـ كانت المقصورة محاطة بالجدران ومزودة بنافورة المياه الخاصة بها.

ـ استعاد توفيق باشا، الفناء في عام 1269 هـ / 1879 م وإصلاح القباب الليد، كما قدم هدية من القرآن المغلفة بالذهب.

التخطيط المعماري للمسجد

ـ ينقسم المسجد إلى قسمين، يعرف أحدهما بالقسم المشمول (منطقة الصلاة)، والأخر هو الحرم.

ـ قسم مغطى (منطقة الصلاة)

ـ القسم الثاني وهو الحرم.

روابط مشاهدة جولات وزارة السياحة والآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ـ للمشاهدة من خلال تطبيق نشر الصور والفيديوهات إنستجرام من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال فيس بوك من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال تويتر من هنا.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، إذ تقدم وزارة السياحة والآثار عددا من الجولات الافتراضية عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.