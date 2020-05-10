الخرباوي: حسن مالك وخيرت الشاطر والبلتاجي ضربوا بعض في السجن

قال ثروت الخرباوي المفكر السياسي، إن الجماعات الإرهابية تستغل الدين من أجل تحقيق أهدافها السياسية، مشيرًا إلى أن المتطرفين استخدموا آيات كثيرة في غير موضعها، من أجل خدمة مصالحهم.

وأضاف، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية دائمًا ما تفشل، موضحًا أن هناك 3 شباب من الإخوان انتحروا بسبب الأمراض النفسية التي أصابتهم لأنهم أدركوا أنهم كانوا يعيشون في واقع افتراضى.

وواصل: "خيرت الشاطر واللى معاه بيضربوا بعض في السجن، وحسن مالك اتخانق مع خيرت الشاطر والبلتاجى، وطلب منهم بديع كتابة دراسة عن أسباب ما حدث، وفوجئ بكتابات تلقي عليهم بالمسئولية والتواطؤ، وهناك حالة غضب من الشباب في السجون وفى تركيا".

وتابع: "أثناء المناقشة ألقيت المسئولية على خيرت الشاطر وأنه سلمت عقله لمحمود عزت، وكانت النتيجة أن عزت هرب، واحتد النزاع وضربوا بعض في السجن، بعض المسجونين من الإخوان قدموا طلبًا لفصل بعضهم عن البعض".