مطار مرسي علم يستعد لاستقبال طائرة المصريين العالقين في أمريكا

يستعد مطار مطار مرسى علم الدولي لاستقبال الطائرة القادمة من واشنطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وعلى متنها ما يقرب من 320 من المصريين العالقين في أمريكا، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية، بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، تجهيز أطقم طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وتعقيمهم، وسحب عينات للعائدين فور وصولهم، وإجراء الفحص الظاهري لهم، ونقلهم إلى أحد الفنادق السياحية بالمدينة، ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل.

وأشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، تخصيص أكثر من عشرة أتوبيسات سياحية معقمة لنقل الركاب المصريين العائدين من أمريكا عبر طائرة واشنطن للحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بعد تعقيمهم وتعقيم الحقائب والمتعلقات الشخصية، وتقسيمهم إلى مجموعات، على ألا تزيد كل مجموعة عن 30 شخصًا، منعًا للتكدس والازدحام.

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي إلى أن المطار يستعد لاستقبال رحلتين استثنائيتين، إحداهما قادمة من روما، والأخرى من لندن، ومن المقرر وصولهما مساء اليوم الأحد