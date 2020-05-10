"وصفهم بالعبيد".. الخرباوي يكشف سر انقلاب القدوسي على الإخوان

تحدث المفكر السياسي ثروت الخرباوي، عن انقلاب القيادي الإخواني محمد القدوسي على الجماعة الإرهابية.

وأضاف الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، في شهر رمضان: "هو شاعر وكاتب وهرب على قطر ثم تركيا، لكن وجد محمد ناصر ومعتز مطر يقدمان برامج، ويحصلان على الملايين، بينما هو لا يعمل".

وتابع: "كان شغال في الجزيرة وتخلت عنه، ثم شتم الإخوان ووصفهم بالعبيد، راح الإخوان أول ما انتقدهم قالوا ده سفيه ابن سفيه، وأحمق ابن أحمق".

وأردف: "تنظيم الإخوان لم ينتهِ للأسف الشديد، لأن لديهم رصيد فكري في المجتمع وهو الخطاب الديني التقليدي، لكنه في أضعف حالاته، ولكنه مُقسم إلى 3 تنظيمات، كل على حدة لديها تمويلها الخاص ومختلفة مع بعضها، مثل تنظيم القاهرة وبعض المحافظات القريبة منها، وتنظيم يتبع محمد كمال، وآخر يتبع محمود عزت".