قال ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر السياسي، إن جماعة الإخوان دائما ما تستخدم العنف والقوة في مختلف عصورها: "حطوا المصحف بين سيفين في شعارهم الرئيسي".

وأضاف "الخرباوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "السيفين" بالشعار الإخواني يعني توجيه سيف للداخل وأخر للخارج فيما أطلقوا عليه "سيف للخارج للفتوحات الإسلامية الجديدة، وسيف بالداخل لمن يقف ضد مشروع الجماعة"، موضحا أن ذلك الشعار تم وضعه في عام 1930 وحتى الآن؛ وهو شعار يوحي بأنه يجب استخدام القوة لتطبيق "حتمية الصدام" ضد معارضيهم؛ وهو شئ رئيسي في المكون الفكري لجماعة الإخوان.

وأكد خبير الاقتصاد السياسي، أن الجماعة تقوم دائما بتسييس الدين لصالحهم ولصالح تنظيماتهم المختلفة: "بيقولوا لأتباعهم أن الشعوب لا ينبغي أن تخير فيما يتعلق بتطبيق الإسلام أو وصول الجماعة إلى الحكم، وشرع الله لا يخضع لاستفتاء الشعوب"، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية الحالية تنتهج نفس المشروع الإخواني والسياسة الخاصة بها: "شكل من أشكال التكتيك السياسي الجديدة والذي تم اتباعه منذ عام 1975 لإنشاء تنظيم مسلح تابع لهم باسماء أخرى غير اسم الإخوان".