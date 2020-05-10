زين يخبر سماح بحقيقة مشروعة في الحلقة 16 من النهاية

يواجه المهندس زين لغز صعبا يجب عليه حله، بعدما قرأ رسالة سميح قبل مقتله، في الحلقة السادسة عشر من مسلسل النهاية.

ومن المفترض أن رسالة سميح أرسلان تحتوي على معادلة، وذلك هو ما يجب على المهندس زين حلها وبسرعة إذا أراد أن يعرف حقيقة تواجده في الواحة.

ويذهب زين إلى جلسة تدعى جلسة محبة بالواحة بصحبة مسئول بها، ليجد الحاضرين بها يرددون جملة "فاكرين مش ناسيين على الوعد حافظين"، ما جعل الشكوك تنمو بداخله أكثر حول حقيقة هويتهم.

ويذهب الروبوت زين بصحبة صباح إلى الورشة، ويخبرها بحقيقة مشروعه والذي يعتمد على إنتاج جيش كبير من الروبوت وسيكون هو قائدهم، وسينشأ الجيش المهندسين بشركة إنرجي كو، بعدما جند مراد المحروقي الأطفال لسرقة المعدات التي يحتاجها الآلي زين في مشروع الجيش.

ويكشف عزيز لرضوى حقيقة مشروعه عن الروبوت زين وما حدث معه، إلا أن يسري يمنعه من ذلك، ويستغل غياب المهندس زين ليتقرب من رضوى.

ويحلم زين بمقتل أرسلان الذي ترك له المعادلة قبل وفاته واللغز الذي يجب عليه حله ليعرف حقيقة وجوده في الواحة، إلا أنه يستقيظ فجأة ليرى أحد موظفي الواحة بغرفته.

الجدير بالذكر، أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.