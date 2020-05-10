أديب لمهاجمي المدن الجامعية: دي العينة ولو مش عاجبك خليك هناك

شن الإعلامي عمرو أديب هجوما كبيرا على المصريين الذين هاجموا الدولة بسبب عزلهم داخل المدن الجامعية بشكل مجاني.

وقال أديب خلال حلقة اليوم في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، للغاضبين بسبب المدن الجامعية وقاموا بنشر فيديوهات هاجموا فيها الدولة: "اديكوا عرفتوا العينة واللي متضايق ميجيش ودي بلدنا ودي ظروفنا اللي جاي يقعد مجانا ده المستوى وكان نفسي اعمل لك واي فاي ومطعم كان نفسنا نبيض ونحط لك ابلايك وواي فاي".

وأضاف: "اللي عايز يرجع ويقعد في اوتيل براحته واللي عايز يقعد في المدن الجامعية يقعد" متابعًا: "ملحقناش نبيض ونعمل لكم بوفيه مفتوح اللي مش عاجبه ميجيش دي فلوسنا كلنا وفيه ناس تانية لازم تعيش".

وأضاف أديب ساخرًا: "ملحقناش نبني لكم قصرين تلاتة أو نبني لكم فندقين تلاتة".

وطالب أديب ممن يعترضون على العزل في الفنادق بأن يقيموا في الفنادق على نفقتهم الخاصة: "ادفع لأوتيل أو خليك هناك بقا".

واستنكر أديب هجوم البعض على مصر بسبب تسكين العالقين في المدن الجامعية متسائلًا: "البلد دي هتفضل ملطشة من عيالها لحد امتى".