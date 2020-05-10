أديب للمعترضين على العزل في المدن الجامعية: لو المنظر مش عاجبك متجيش

قال الإعلامي عمرو أديب إن البلاد تمر بظروف صعبة ولا بد من تكاتف المواطنين مع بعضهم البعض.

وعلق أديب خلال حلقة اليوم في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على هجوم البعض على المدن الجامعية بسبب حجر العائدين صحيًا فيها قائلًا: "هما 10 أيام وابقى ارجع اقعد في الحرير بتاعك أو حبيبي روح الفنادق وطلع الفلوس اللي انت محوشها وروح الفندق".

وأضاف: "كانت مشكلتك الأول انك بتقول هتدفعونا كام لا دلوقتي تعالى ومش هتدفع حاجة بس اقعد هنا هما يومين تعالى على نفسك معلش حاجة مش قد المقام".

وتابع ساخرًا: "انتوا راجعين على سويسرا انت مش عارف راجع فين"، مستطردًا: "في أمريكا بينزلوهم معسكرات الجيش بالطيارة ولا حد فتح بقه لأن الوضع صعب واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى".

وقال اديب: "رجعوا 30% من الناس ولسه فيه 70% ولو المنظر ده مش عاجبك متجيش وخليك في حياتك العظيمة هناك لأن مفيش بلد في قلب الأزمات بيتعمل فيها كده وده حرام وكتير ولو مش عاجبك متجيش وياريت نحس بالبلد واللي فيها ونعرف إن الله حق".