بعد اكتشاف 38 حالة.. تعرف على تفاصيل انتشار كورونا بالزهراء الجامعي

يشهد مستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، حالة من الطوارئ بعد اكتشاف 38 حالة مصابة بكورونا بين الأطقم الطبية والفنية والإدارية.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على مستشفيات جامعة الأزهر، إنه تم اكتشاف 38 حالة مصابة بكورونا، بمستشفى الزهراء الجامعي، وأن العدوى بدأت من المبنى الإداري للمستشفى، وأن المستشفى اكتشف إصابة 8 من العاملين بمطبخها وعدد من الأطقم الطبية فنيين وأطباء وتمريض، وموظفة، وأن العدوى بدأت بموظف بالمطبخ وهو من تسبب في إصابة الجميع.

وأضاف أنه جرى غلق الطوارئ بالمستشفى لتعقيمها ووقف استقبال حالات بالمستشفى، وذلك لمدة 14 يوما، وفقا للإجراءات المتبعة، وتعقيم المستشفى، وأنه سيتم أخذ 100 عينة من المخالطين وعمل مسحات لهم.

وقال شهود عيان إن الأزمة بدأت يوم الخميس من موظف بقسم التغذية بالمستشفى، وأنه وزوجته في الحسابات اكتشفت إصابتهما، وجرى عمل مسحات لقسم التغذية يوم الخميس، ولم يتم عمل مسحات لبقية المستشفى، وقيل للموظفين سنكمل السبت، وكانت الكارثة بالأمس السبت بانتشار الفيروس بين عدد كبير من العاملين والأطقم الطبية، وطالب العاملون رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالتدخل ورفع الضرر الواقع عليهم نتيجة ما وصفوه بتقاعس المستشفى في التعامل مع الأزمة وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحيحة ما أدى لانتشار الفيروس.

وقالت إحدى الممرضات طلبت عدم ذكر اسمها، لـ"الوطن"، إن عددا من العاملين قرر تحرير محضر بقسم الوايلي لإصرار المستشفى على صرف العاملين وأطقم التمريض ليدخلوا في عزل صحي ببيوتهم دون عمل مسحات لهم، الأمر الذي جعل الممرضين يتجهون لقسم الشرطة لتحرير محاضر ضد إدارة المستشفى.