الخرباوي: آية الجزية استخدمت عبر التاريخ في غير موضعها وهذا إجرام في حق الله

قال ثروت الخرباوي المفكر السياسي، إن بعض الآيات القرآنية نزلت لحالة بعينها وفي زمن معين تستخدم من قبل جماعة الإخوان بتفسيرات خاطئة لخدمة جرائم وهذا يعتبر إجرام ليس في حق الإنسان فقط لكن في حق كتاب الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن آية الجزية من الآيات التي استخدمت عبر التاريخ في غير موضعها "وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" فالله سبحانه وتعالي لم يقل من أهل الكتاب بل وقال من الذين أوتوا الكتاب.

وتابع، أننا عند قراءة القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالي تحدث عن 4 أصناف "أهل الكتاب، والذين آتيناهم الكتاب، والذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا نصيباً من الكتاب" وهنا لا يوجد ترادف في القرآن الكريم فكل معني وله حالة خاصة به.