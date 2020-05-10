"أبوبكر" لرئيس الوزراء: تريليونات الأوقاف والزراعة مهدرة.. متى تستغل؟

وجه خالد أبوبكر، خلال فقرته الخاصة التي تحمل عنوان "تلغراف رمضان" رسالة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال خالد أبو بكر، في رسالته، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن ما يقرب من نصف أملاك مصر في هيئتي وزارة الأوقاف والتنمية المحلية، ولا يتم استغلالهما أفضل استغلال لفترة طويلة، متسائلا: "تقريبًا نصف أملاك مصر بهيئتي الأوقاف والتنمية الزراعية.. متى يستغلا بطريقة استثمارية تحقق أعلى عائد".

وتابع: "متأكد من عدم رضائك عن عدم استغلال تريليونات من الجنيهات المهدرة والمواطن في أمس الحاجة إليها".