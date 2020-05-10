الأرصاد: كورونا أخر وصول صيف 2020

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس ما زال يشهد تقلبات جوية، كما أنّ درجات الحرارة لم ترتفع بشكل كبير، إذ كانت تسجل أعلى من 40 درجة في مايو في القاهرة خلال السنوات الماضية، بينما هذا العام لم تتجاوز درجة الحرارة 38، وتكون منخفضة في الليل.

وأضافت شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ الربيع من الفصول التي تشهد تقلبات جوية، لكن المميز هذا العام أنّ قدوم فصل الصيف أو ارتفاع درجات الحرارة تأخر نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعة السبب لانخفاض نسب التلوث في الهواء، كما أنّ هناك تغيّر في المناخ هذا العام بسبب إغلاق بعض المصانع على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إضافة إلى بدء التئام طبقة الأوزون، موضحة أنّ الصيف يبدأ بشكل رسمي 21 يونيو.

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة ستشهد غدا ارتفاعا تدريجيا، إذ تسجل العظمى على القاهرة 32 درجة، بينما تسجل الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع 37 درجة، وتصل الحرارة في جنوب الصعيد إلى 40 درجة، وهناك فرص في سقوط الأمطار على بعض المناطق في جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر في نهاية الأسبوع.

وأوضحت أنّ الموجة الحارة تستمر حتى الجمعة المقبل، إذ تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، مؤكدة أنّ هذه الموجة معتادة في هذا الوقت من العام.