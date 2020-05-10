فيديو.. وكيل وزارة الأوقاف: كلمة دون وعي قد تكون سببا في هدم أمة

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدولة تعاني من الشائعات والكتائب الإلكترونية التي تعيش بيننا في صراع بين الحق والباطل، والذين يسعون لنشر الباطل وسقوط الدولة، مشيرا إلى حديث وزير الأوقاف بأن كل تغريدة على مواقع التواصل ستكون حجة لك أو عليك يوم القيامة، لافتا إلى أن كل إنسان مُحاسب على كل ما يصدر منه، وكل صغيرة وكبيرة.

وأضاف "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن الإسلام وضع ضوابط لجعل المجتمع آمن ويعيش في حالة من الاتزان والاستقرار، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا قبل قول أو كتابة أو "نشير" أي شيء أن نتيقن ونتثبت من هذا الكلام، "ممكن أقول كلمة بدون وعي أو فهم تكون سبب في إضعاف أمة أو إضعاف بيوت أو سبب في تحطيم الحالة النفسية لفئة من الناس".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى إن الإنسان يجب أن يعي ما يحدث من حوله، فنحن في حالة حرب، ومن أخطر قوى الشر هي الشائعات وكان يتعامل معها الناس قديما، لذا يجب معرفة ذلك جيدا، والمؤمن كَيّس فطن لا يُخدع، فلماذا نكون أداة من أدوات الهدم، "لما أشوف تغريدة بتهاجم وطني ورموز وطني لابد أن أكون حائط صد".