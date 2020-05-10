نائب: السيسي يضرب المثل والقدوة في متابعة المشروعات

أشاد أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبعض المشروعات القومية في القاهرة، مؤكدا أنّ الرئيس دائما يضرب المثل والقدوة في متابعة المشروعات والاطمئنان على المواطنين.

ووجّه أباظة، تحية قلبية للرئيس السيسي لحرصه على متابعة العمل بمنطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية، ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، الذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور، والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.

ولفت إلى أنّ الرئيس تفقد كذلك، شبكة الكباري التي أُنشئت لربط المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور، ومشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بمدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدّث مع المهندسين والعاملين في المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

كما وجّه أباظة، التحية والتقدير للرئيس السيسي لحرصه أثناء التفقد على التحدّث مع المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة، إذ حرص الرئيس السيسي على تحيتهم.