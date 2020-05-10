بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بينهم بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم القبض على الطرفين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفي دار السلام المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بنشوب مشاجرة بناحية أولاد سالم بحري، انتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول "خليفه.م.خ - 57 عاما عامل"، و"خلاف.م.خ - 53 عاما عامل"، و"صابر.م.خ - 41 عاما عامل"، و"محمد.خ.م - 24 عاما عامل"، مصابين اشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم".

والطرف الثاني من المشاجرة "حمادة.د.م - 37 عاما عامل"، و"بدري.م.د - 62 عاما عامل"، مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، و"أحمد.غ.م 19 عاما عامل"، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب، بسبب خلافات الجيرة .

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.