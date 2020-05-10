نائب يؤيد خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة

أعلن حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده لمشروع قانون الذي أعدته الحكومة بشأن خصم نسبة 1% من مرتبات العاملين بالدولة، في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السيد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنّه يجب ألا يتم خصم نسبة 1% من موظفي الدرجة الثانية فما دونهم، خاصة أنّ رواتبهم ضعيفة، كما أنّ الخصم سيكون على شامل المرتب، بما يعني خصم نحو 30 جنيه من الموظف الذي يحصل على 2300 جنيه على سبيل المثال.

وطالب بخصم نسبة 1% من موظفي الدرجة الأولى مثل المدير العام، على أن يخصم اعتبارا من 1 يوليو، خاصة وأنّه ستكون هناك زيادة شهر يوليو حتى لا يشعر بالخصم.

وناشد السيد، المواطنين بمساندة الدولة من خلال التبرع لدعم البلد في ظل الظروف الحالية التي نعاني منها بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد طلب الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها، مشيرا إلى أنّ السعودية خصمت 40% من رواتب العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح أنّ الحكومة تكبّدت أموال طائلة في سبيل مواجهة فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك دور على الشعب لمساندة الدولة في الظروف الحالية.