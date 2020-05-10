الناظر: نسبة كبيرة من وفيات كورونا لديها نقص في فيتامين D

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنّ مصر حاليا في فترة الذروة، مضيفا: "إحنا في عز الأزمة، لو المواطنين التزموا الوضع هيتحسن".

وأضاف الناظر، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ هناك أكثر من 12 لقاحا ضد فيروس كورونا، جارٍ تجربتهم الآن، متوقعا أن يصل العالم للقاح قبل فصل الشتاء المقبل: "إحساسي العلمي إن دواء ريمديسيفير هو الأفضل، فنتائجه في التجارب الإكلينيكية هي الأفضل حتى الآن".

وشدد على ضرورة تعريض الأذرع والأقدام لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يوم بعد يوم في الثالثة عصرا، موضحا أنّه جرى اكتشاف أن نسبة كبيرة من وفيات فيروس كورونا، كانت تعاني من نقص كبير من "فيتامين د"، موضحا أنّ الإنسان يحصل على هذا الفيتامين عن طريق الجلد والتعرض للشمس.