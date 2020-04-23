نصائح هاني الناظر للصائمين ومرضى الحساسية خلال شهر رمضان

وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عدة نصائح للمواطنين مع بداية شهر رمضان غدا، بضرورة تناول كوب من المياه كل ساعة منذ فترة الإفطار وحتى موعد السحور، بالإضافة إلى العصائر المصرية الشهيرة مثل التمر هندي والعرقسوس.

وأضاف الناظر، خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، على قناة "إكستر نيوز" ، أنه يجب أيضا الابتعاد عن تناول المخللات واستبدالها بطبق السلطة الخضراء المتنوع، حيث أنه مفيد جدا لتقوية المناعة ويفضل أن يكون يوميا على مائدة الإفطار، مشيرا إلى ضرورة التقليل من تناول الحلويات الشرقية بكثرة، واستبدالها بالفاكهة المختلفة مثل الكنتالوب والبطيخ، والجوافة وغيرها من الفواكهة، مع الحرص علي ممارسة الرياضة المنزلية يوميا بعد الإفطار، لتنشيط الدورة الدموية ووظائف الجسم، خاصة أنه لا مجال للخروج بسبب الظروف الراهنة.

كما وجه الناظر أيضا، مجموعة من النصائح لمواجهة التقلبات الجوية خلال أول أيام رمضان، خاصة العاصفة الترابية الذي أعلنت عنها الأرصاد، والمحملة بالأتربة، فيجب عدم الخروج نهائيا يوم الجمعة للجميع سواء السليم أو المريض، وخاصة مرضى الحساسية الجلدية، والصدرية، ومرضى الجيوب الأنفية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن والأطفال، مع الحرص على إغلاق النوافذ بشكل محكم، وعلى مرضى الحساسية اعتبارا من اليوم تناول قرص زيرتك، مساء بعد الإفطار.