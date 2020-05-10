الإسماعيلية تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة

أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، انتهاء استعدادات التجهيز لماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، المقرر انطلاقها 7 يونية وحتى 3 يوليو المقبل.

وأضاف عصام، أنه جرى الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مؤكدا على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نائب محافظ الإسماعيلية لتوقيع بروتوكولات التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية، بحضور اللواء حسام الحسيني مساعد مدير أمن الأسماعيلية والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة والدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وحجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ترتيبات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي سيجري تنفيذها في جميع لجان الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب.

وبلغ عدد اللجان هذا العام 37 لجنة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، من المقرر أن تستقبل 10584 طالبا، منها 16 لجنة داخل مدينة الإسماعيلية.

وستشمل كل لجنة على 14 طالبا فقط، كما سيجري رش وتعقيم اللجان، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.