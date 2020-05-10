صور.. مدارس الدقهلية تتسلم البحث من الطلاب: "الإلكتروني أفضل"

واصلت مدارس الدقهلية لليوم الثاني علي التوالي استلام المشروع البحث لطلاب الابتدائي والإعدادي من الطلاب وأولياء الأمور بالمدارس حسب الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في ظل تزايد لجوء الطلاب إلي عمل البحث الورقي.

وتابع على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تسليم الطلاب لمشروعاتهم البحثية بالمدارس للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019م من خلال غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن تسليم المشروع، على أن يتم رفعه إلكتروني عن طريق المنصة أو تسليمه ورقي بالمدرسة التابع لها الطالب، مشيرا إلى أن الأساس والأفضل هو رفع المشروع إلكتروني عن طريق المنصة.

وشدد على ضرورة تسهيل مهام الطلاب في تسليم مشروعاتهم البحثية بالمدرسة من خلال الجدول المعلن من خلال الفترة من السبت 9 مايو إلى السبت 16 مايو، وذلك لعدم تكدس الطلاب وأولياء الأمور بالمدرسة حرصا وحفاظا عليهم وعلى أولياء الأمور، مؤكدا بضرورة كتابة اسم الطالب والمدرسة التابع لها والإدارة التعليمية كود الطالب على المشروع قبل تسليمه.

وأوضح هاني عطا، أحد المدرسين، أنه بشكل مستمر يتم الإعلان عن تسليم البحث على المنصة الإليكترونية (edmodo) وحسب توجيهات الوزير فهى الخيار الأفضل لتسليم الأبحاث من الناحية الصحية والوقائية، ولا تفضيل أو تمييز بين من يقدم البحث على المنصة أو إلى المدرسة، فالكل سواء، لذلك يجب على الأهالى عدم القلق والاطمئنان الكامل طالما تم تسليم البحث سواء إلكترونيا أو ورقيا، وسيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم فى إنجاز ذلك، ولن يُسمح بتعثر أى طالب.

وأكد عابد عبد السميع، مدرس، انه تم الالتزام بالتدابير الاحترازية وكافة عوامل الأمن وقواعد السلامة من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات حفاظا على سلامة وصحة الطلاب وأولياء أمورهم، والعاملين بالمؤسسات التعليمية، والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية لهم أثناء تسليم الأبحاث