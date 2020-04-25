اختار طبيبك واكشف أون لاين.. حدد طبيعة مرضك من المنصة الإلكترونية

منذ اللحظة الأولى لإعلان إصابة عدد من الحالات في مصر بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفييذا لقرار مجلس الوزراء لمنع التجمعات، أطلقت شركة أدوية الحكمة في مصر، خدمة جديدة تتيح التواصل بين الطبيب ومرضاه من خلال "المحادثة عن بُعد" للكشف أون لاين عبر الفيديو باستخدام أحدث المنصات التكنولوجية.

وتستعرض "الوطن"، أبرز الخدمات التي تقدمها خدمة المحادثة عن بعد مع الأطباء للكشف أون لاين:

- أتاحت الشركة الخدمة من خلال منصتي "الطبي" و"شيزلونج"، والتي يشارك فيها 2000 طبيب من مختلف التخصصات الطبية كمرحلة أولى.

- يجرى تقديم الكشف والمتابعة ودفع القيمة المترتبة للطبيب من خلال البطاقات الائتمانية أو عبر منافذ "فوري" المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

- تتيح الخدمة الجديدة إمكانية عرض التحاليل والأشعة على الأطباء دون الحاجة للذهاب إلى مقر العيادة.

- يؤدي استخدام المنصة الإلكترونية إلى تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

- تمكن المنصة الجديدة الطبيب من تحديد الموعد المناسب للمريض لعمل الاستشارة الطبية من خلال المحادثة عبر الفيديو.

- وتقدم المنصة التشخيص وكتابة العلاج المناسب للمريض دون لقاء مباشر بين الطبيب والمريض.