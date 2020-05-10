شيخ الأزهر: الإنصاف أمر مفروض على كل مسلم

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ الفائدة التي تعود على مجتمعنا من وجود قيمة الإنصاف، هي اعتراف المخطئ بخطئه، والاعتذار للمتضرر، منوها بأنّ الإنصاف أمر مفروض على كل مسلم، والقرآن والحديث يمتلآن وعيدا للظالم.

وأضاف الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، أنّ قيمة الانصاف من القيم المفقودة في حياتنا اليوم، والتي باتت عملة نادرة في معاملاتنا الحديثة، وأوشكت أن تحال لمستودع الأخلاق القديمة.

وتابع أنّ الإنصاف هو العدل مع النفس والغير، وكلما وجد الإنصاف وجد العدل، وكلما انتفى، انتفى العدل، مضيفا أنّه يجب أن يكون الإنصاف والعدل توأمين متلاصقين.

وأوضح أنّ أعلى درجات الانصاف هي درجة الانتصاف من النفس، أي قدرة المرء أن ينتصف لنفسه من نفسه، إذ تتطلب مواجهة النفس وحسابها قدرا غير قليل من الشجاعة والقوة، مؤكدا أنّ من يعجز عن مواجهة نفسه والانتصاف منها، يعجز عن نصف غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه.