القبض على عصابة تتاجر في الآثار أثناء بيع تمثال بالنزهة

تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 سيارات حال توقفهم بجانب الطريق، وضبط مستقليها (4 أشخاص لاثنين منهما معلومات مسجلة)، وضبط بحوزتهم (تمثال ذهبي اللون على هيئة جمل "يشتبه في أثريتة" ـ مبلغ مالي 190 ألف جنيه ـ 6 هواتف محمول: "تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية". وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الاتجار.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار ملكه بالطابق الأرضى وعثر بداخله على (حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب وكمية من الأجولة بداخلها مخلفات حفر). وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.