ضبط 1197 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مخزن بدون ترخيص تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2.110 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية – مقطعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص، كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1.100 طن سلع غذائية "سكر حر - دقيق فاخر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. وتم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1,370 طن منظفات صناعية ومطهرات "صابون سائل – كلور" – و 2880 عبوة "جل مطهر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وتم ضبط المديرة المسؤولة عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازتها (21.250 طن "أرز أبيض – كسبرة – مكرونة – حمص") معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون مستندات مجهولة المصدر، وضبط (672 عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلةً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (17.650 طن "أرز أبيض – كمون – فول - قرفة") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، وضبط (2.450 طن "كرفس – بذر كتان") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.