القبض على 17 عنصرا إجراميا في حملة أمنية على بحيرة المنزلة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة موسعة لاستهداف المسطح المائي لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها، وتم توجيه حملات أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وقوات الأمن.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع عن ضبط 17 عنصرا إجرامياً وبحوزتهم 3 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش و طبنجة و8 فرد خرطوش و34 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزة 8 متهمين جاءت على النحو التالي (1.300 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و 170 جراما من مخدر الحشيش و 7 أقراص مخدرة لعقار التامول).