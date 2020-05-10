بعد ظهور "تفجير أمن الدقهلية" في "الاختيار".. كيف ثأرت الداخلية لشهدائها؟

ضربات موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتمكنت بفضلها من القضاء على عدد من العناصر التكفيرية في مواجهات بشمال سيناء ومحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية، حيث كان التخطيط للعملية ونقطة انطلاق التكفيري الانتحاري "أبو مريم" منفذ الهجوم.

وظهر مشهد تفجير مديرية أمن الدقهلية، في أحداث الحلقة 16 من مسلسل الاختيار، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر الإرهابية وثيقة الصلة بالانتحاري، والذين انطلقوا من نفس البؤرة التي انطلق منها، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن الحوادث التي ارتكبوها وأخرى خططوا لها وأحبطها الأمن.

وبعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجَّهت وزارة الداخلية الحملات على المناطق والبؤر الإرهابية التي حددها قطاع الأمن الوطني من اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم وبفضل التحريات السرية المكثفة التي جرت حولهم.

وفي أبريل 2014، تمكنت الوزارة من القبض على 7 من أهم قيادات التنظيم في محافظتي القاهرة والقليوبية، كما تمكنت أجهزة الوزارة من القضاء على 4 من العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم في مدينة رفح، في فبراير 2015.

وتمكنت أجهزة الوزارة من تحديد من تبقى من فلول التنظيم الإرهابي والقبض على من شارك في الإعداد للعملية الإرهابية وغيرها حتى تم القبض على أكثر من 200 إرهابي ومطاردة الهاربين، أو القضاء عليهم في مواجهات أمنية، وبدأت نيابة أمن الدولة عام 2014، التحقيق مع المتهمين وحصر العمليات التي ارتكبوها ومنها تفجير مديرية أمن الدقهلية و53 عملية أخرى في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والتي حاكمتهم على مدار 4 سنوات، وعقدت قرابة 100 جلسة علنية بمعهد أمناء الشرطة بطرة، واستمعت لشهادة ضباط الشرطة المشاركين في إجراء التحريات أو القائمين على ضبط المتهمين، والذين أدلوا بمعلومات استفادت منها المحكمة واستندت لها في تكوين عقيدتها وإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد بحق العناصر الإرهابية.