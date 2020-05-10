أسماء المصابين بـ"حادث إقليمي المنوفية".. معظمهم فتيات أقل من 20 سنة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين في حادث مروع صياح اليوم، معظمهم من الفتيات أقل من 20 سنة، على الطريق الإقليمي بمنطقة الخطاطبة، إثر تصادم سيارة أجرة لنقل العمالة اليومية مع سيارة نقل ثقيل حيث انقلبت السيارة من أعلي الطريق.

صور لحادث مروّع على الطريق الإقليمي بالمنوفية: مقطورة دخلت في ميكروباص

وأسفر الحادث عن إصابة "دعاء شعبان سلام، ندا سعيد الغرباوي، رنا سعيد عبد العال، وفاء تاج الدين، أسماء رضا الشافعي، منة علاء ربيع، دنيا عبد الحليم حافظ، رانيا يوسف أمين، أمل إبراهيم سعد، منال إبراهيم الصعيدي، أسماء السيد بسيوني، عبير الليثي بلح، آية حسن السيد، ياسمين سعد عبدالفتاح، سكر محمد عيسي، ندا ربيع صابر، آية ربيع صابر، جميلة جمعة، عادل شكري مرسي".

من جانبه أكد الدكتور أحمد سمير مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن حادث الطريق الإقليمي في الخطاطبة أدي إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 شخصا، مؤكدا أن الإسعاف أنتقل إلى مكان الحادث فور وقوع الحادث لنقل المصابين إلي المستشفي .

وأضاف مدير عام الطوارئ في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابات تنوعت بين كسور متفرقة في الجسم وكدمات متنوعة، مؤكدا أن حالة المصابين مستقرة وأنه تم نقلهم لمستشفي أشمون العام لتلقي العلاج اللازم ووضعهم تحت الرعاية الطبية اللازمة.