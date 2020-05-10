فض سوقي دلجا والعدوة للوقاية من كورونا بالمنيا

واصلت اليوم الأحد، الوحدات المحلية بمركزي ديرمواس والعدوة بالمنيا، تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا، حيث تم فض سوق قرية دلجا الأسبوعي بمركز ديرمواس، وكذا أحد الأسواق بمركز العدوة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق بهدف القضاء على أي تجمعات أو ازدحام ضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وتابع المحافظ، استمرار تنفيذ الوحدات لمحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال أعمال الرش والتطهير والتعقيم للاماكن العامة وبالشوارع والأحياء والميادين، وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتمهيد الطرق وذلك خلال فترة حظر تنقل المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، لتطبيق الخطة الشاملة للدولة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها المحافظة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.